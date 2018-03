Paris Saint-Germain reforça liderança em França ao vencer em Nice

Hoje às 16:24 Facebook

O Paris Saint-Germain reforçou a liderança na Liga francesa este domingo, ao vencer fora o Nice, com reviravolta, por 2-1, em encontro da 30.ª jornada.

A formação da casa adiantou-se no marcador aos 17 minutos, por Allan Saint-Maximin, mas, pouco depois, aos 21, o argentino e ex-benfiquista Ángel Di Maria empatou, após jogada individual.

Aos 82 minutos, o brasileiro Dani Alves deu o triunfo aos parisienses, com um invulgar golo de cabaça, na sequência de um cruzamento de Adrien Rabiot.

Com este resultado, o PSG, que continua órfão do brasileiro Neymar, passou a contar 83 pontos, em 31 jogos, contra 66, em 30, do campeão em título Mónaco, de Leonardo Jardim, que na sexta-feira recebeu e bateu o Lille por 2-1.