Paris Saint-Germain sem Neymar perde em Rennes

O Paris Saint-Germain, campeão em título, sofreu este domingo a primeira derrota na liga francesa, ao perder no terreno do Rennes, por 2-1, em jogo da segunda jornada.

Sem o internacional brasileiro Neymar, cujo futuro permanece indefinido, a equipa orientada pelo alemão Thomas Tuchel até se adiantou no marcador pelo uruguaio Edison Cavani, aos 36 minutos, que aproveitou, sem dificuldade, um passe desastrado para o guarda-redes.

A reação do Rennes, que averbou o segundo triunfo em outros tantos jogos, começou nos pés do senegalês M'Baye Niang, que, de costas para a baliza, rodopiou e chutou com o pé esquerdo, aos 44.

Pouco após o início da segunda parte, Romain Del Castillo, aos 48, de cabeça, consumou a reviravolta que deixa o Rennes com os mesmos seis pontos do Lyon de Anthony Lopes e do Nice de Pedro Brazão.

Saint-Etienne e Brest empataram 1-1, enquanto o Reims e o Estrasburgo não foram além do 0-0.

O Mónaco, comandado por Leonardo Jardim, é último com duas derrotas, enquanto o Marselha, de André Villas-Boas, e o Bordéus, de Paulo Sousa, somaram no sábado o seu primeiro ponto.