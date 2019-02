Paris Saint-Germain vence Bordéus e segue destacado na frente

Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paris Saint-Germain continua o percurso rumo a um previsível novo título de campeão, apesar do magro triunfo, por 1-0, sobre o Bordéus, com golo de penálti apontado por Cavani nesta 24.ª jornada.

O avançado uruguaio, "carrasco" de Portugal no Mundial2018 com um bis em Sochi na Rússia (2-1), converteu o castigo máximo aos 42 minutos, punindo falta de Préville sobre o belga Thomas Meunier e garantindo que a equipa chegasse aos 59 pontos em 22 jogos.

Mas nem tudo sorri ao campeão francês, uma vez que, à ausência confirmada de Neymar no jogo de terça-feira frente ao Manchester United, para a Liga dos Campeões, pode juntar-se a de Cavani, que saiu lesionado na perna direita pouco depois da marcação da grande penalidade.

Apesar de ter dois encontros em atraso, o conjunto orientado pelo alemão Thomas Tuchel tem 13 pontos de vantagem sobre o Lille e 16 para o Lyon, que na derradeira jornada lhe impôs a única derrota na competição, à qual se juntam dois empates.

O Paris Saint-Germain fez o suficiente para chegar ao intervalo com resultado mais folgado, tendo baixado claramente a intensidade na etapa complementar frente a um adversário que averbou a terceira derrota consecutiva no campeonato e está em 12.º com 28 pontos.