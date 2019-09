Paris Saint-Germain vence em Bordéus com golo de Neymar e "ajuda" do VAR

Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Neymar bastou este sábado ao Paris Saint-Germain (PSG) para vencer, por 1-0, na visita ao Bordéus, de Paulo Sousa, em jogo da oitava jornada da Liga francesa.

O único tento do encontro nasceu nos pés do suplente Mbappé, regressado de lesão, que construiu o lance na esquerda e cruzou para a pequena área, onde surgiu o brasileiro a empurrar sem dificuldade para o terceiro golo na época.

Aos 87, a equipa do técnico português terá razão de queixa do videoárbitro, que deixou passar em claro um toque do médio senegalês Gueyet nos pés do defesa suíço Loris Benito em plena área, passível de grande penalidade.

Apesar do erro da arbitragem, o PSG foi claramente mais forte.

Com este triunfo, PSG passou a somar 18 pontos e ficará sozinho no comando do campeonato caso o Angers não vença em casa o Amiens, 15.º, ainda este sábado.