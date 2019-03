Parlamento vota louvor a padres pentacampeões da Europa em futsal

Ontem às 23:46 Facebook

O deputados da Assembleia da República vão votar, na sexta-feira, uma proposta de congratulação conquista do quinto título europeu de futsal do clero pela Seleção de Portugal.

A proposta de voto de congratulação n.º 790/XII, "Pela vitória do Campeonato da Europa de Futsal do Clero pela Seleção de Portugal", vai ser votada na próxima sexta-feira no Parlamento.

"A Assembleia da República congratula-se com a vitória da 13.ª edição do Campeonato da Europa de Futsal do Clero pela Seleção de Portugal, que assim se sagrou campeã europeia pela 5.ª vez", pode ler-se no documento da proposta.

A Seleção venceu na final a Bósnia-Herzegovina por 3-0, "num surpreendente "hat-trick" do Padre André Meireles", e teve "o comando técnico do Mister Ricardo Costa e a braçadeira de Capitão coube ao Padre Marco Gil, conhecido entre os pares como o Cristiano Ronaldo da Seleção da Igreja". "O resultado alcançado, que enaltecemos, constitui, naturalmente, motivo de orgulho para todos os Portugueses", lê-se ainda no documento.

"A Assembleia da República associa-se, deste modo, ao sentimento de reconhecimento nacional por esta vitória, saudando a Seleção nacional de Futsal do Clero e o Selecionador nacional Ricardo Costa pela excelente demonstração do valor desportivo e pela forma como dignificaram Portugal, contribuindo para a projeção internacional do país, e para a notoriedade desta modalidade desportiva, e escrevendo mais uma brilhante página da meritória história do desporto nacional e da igreja", termina.

A seleção portuguesa do clero sagrou-se pentacampeã da Europa de Futsal no dia 28 de fevereiro, vencendo a Bósnia, em Montenegro, com um "hat trick" do padre André Meireles.