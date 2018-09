Passagem de testemunho de Sousa Cintra a Frederico Varandas foi formalizada

Nuno Barbosa Hoje às 20:39 Facebook

Os leões comunicaram ao mercado, esta quarta-feira, quatro dias depois das eleições, a mudança na presidência do Conselho de Administração da SAD

No comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pode ler-se que Sousa Cintra, o homem que aceitou o desafio de suceder provisoriamente a Bruno de Carvalho, "apresentou renuncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade".

Leia o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248-Aº, nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que:

O acionista SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, titular das ações de categoria A representativas do capital social da Sporting SAD, comunicou ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade a designação de Frederico Nuno Faro Varandas como membro do Conselho de Administração da Sporting SAD representante das ações de categoria A da Sociedade, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 14º n.º 3 dos Estatutos da mesma.

Mais se informa que José de Sousa Cintra apresentou renuncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade.

Lisboa, 12 de Setembro de 2018

O Representante das Relações com o Mercado"