Passe magistral de James e golo de Zapata garante vitória da Colômbia

No jogo inaugural da segunda jornada do Grupo B da Copa América, a Colômbia venceu o Catar, por 1-0, com o antigo jogador do F. C. Porto, James Rodríguez, a mostrar toda a sua classe, revelando-se decisivo no apuramento para os quartos de final da seleção orientada por Carlos Queiroz.

Decorria o minuto 86, quando James serviu, de trivela, Dúvan Zapata, para este marcar o único golo da partida, que garantiu o apuramento da Colômbia para a próxima fase da prova.

No estádio do Morumbi, em São Paulo, os convidados asiáticos do Catar seguraram o nulo durante 85 minutos, mas nada puderam fazer face à genialidade de James. Ainda assim, foram aplaudidos pela generalidade dos 22 mil adeptos presentes nas bancadas.

No outro jogo do grupo Argentina e Paraguai empataram (1-1) resultado que deixa a seleção de Messi para já no último lugar do grupo com apenas um ponto e obrigada a ganhar ao Catar na próxima jornada para poder seguir para os quartos de final.