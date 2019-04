Passos de samba no triunfo do F. C. Porto sobre o Boavista

Susana Silva Hoje às 23:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Os brasileiros Soares e Otávio foram as figuras do triunfo do F. C. Porto sobre o Boavista, por 2-0, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, na abertura da 28.ª jornada da Liga. Os azuis e brancos ascenderam à liderança, à condição, com mais três pontos do que o Benfica, que joga domingo à tarde com o Feirense.

Os dragões não tiveram grandes problemas para controlar da partida, frente a um adversário que não assustou, com exceção para um livre no primeiro tempo, que o guarda-redes Casillas aliviou.

Apesar de terem mais posse de bola e o ascendente, os azuis e brancos não criaram muitas situações de perigo durante os primeiros 45 minutos, salvo duas boas oportunidades protagonizadas por Soares, contudo Bracali estava atento e negou o golo ao avançado brasileiro. Também o central Pepe esteve perto de marcar, mas o cabeceamento saiu ao lado.

A cinco minutos do intervalo, Raphael Silva derrubou Brahimi na grande área e o árbitro Rui Costa não teve dúvidas em assinalar o castigo máximo. Na transformação da grande penalidade, Soares não desperdiçou e colocou os campeões nacionais em vantagem. Nos descontos antes da pausa Marega ainda festejou, mas o VAR entendeu haver fora de jogo do maliano e invalidou o lance.

Logo no recomeço, Otávio, com um potente remate de fora da área, aumentou para 2-0. Um tento que deu mais tranquilidade à equipa portista e a lançou para uma exibição segura. O jogou passou a estar mais centrado junto à área contrária, mas faltou pontaria aos campeões nacionais para produzir mais alterações no marcador.