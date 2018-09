Patrícia Mamona acusa discoteca de a tratar "de maneira diferente" à entrada

JN Hoje às 12:05 Facebook

A campeã europeia do triplo salto, em 2016, Patrícia Mamona, acusa discoteca de Lisboa de lhe barrar a entrada, num caso mais de aparente racismo.

"Quando vês pessoal a entrar de chinelos e sem convite mas te tratam de maneira diferente porque tu e os teus black friends (amigos negros) bem vestidos não se enquadram ao perfil da LUX", escreveu Patrícia Mamona, no Instagram, terminando o texto com um "triste mas acontece! Enfim...."

A denúncia, publicada cerca das três horas da madrugada desta sexta-feira, gerou vários comentários, com a atleta a ser acusada de usar o "racismo" como uma desculpa. Patrícia Mamona não se coibiu de responder.

"Sou a primeira pessoa a dizer que há muito pessoal que tem a mania de usar a carta do racismo para tudo que acontece de mal... Mas quando começas a ver o pessoal a entrar...ui" A atleta aduz um outro facto para sustentar a ideia de que a seleção à entrada foi racista. "Quando me reconheceram vieram falar comigo", escreveu numa das respostas aos internautas.

Em 2014, curiosamente outro campeão do triplo salto, Nelson Évora, também foi vítima de racismo à entrada de uma discoteca, acompanhado de outros atletas de nomeada, como vice-campeão olímpico Francis Obikwelu, Naide Gomes e Susana Costa, dizendo que foram barrados à entrada do Urban Beach por haver "demasiados pretos no grupo".