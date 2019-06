Patrícia Mamona sétima no meeting de Oslo

Hoje às 22:44 Facebook

A portuguesa Patrícia Mamona foi, esta quinta-feira, sétima classificada no triplo salto do meeting de Oslo, da Liga Diamante, com um salto de 14,09 metros, numa prova ganha pela colombiana Caterine Ibarguen.

A atleta lusa fixou o melhor registo na prova ao quinto de seis ensaios, conseguindo passar os 14 metros na derradeira tentativa (14,02), depois de um nulo e três tentativas nos 13, conseguindo dois pontos para a qualificação da Liga Diamante no primeiro de quatro meetings da modalidade.

Ibarguen fixou um novo máximo mundial de 2019, ao saltar 14,79 metros, à frente da norte-americana Keturah Orji, segunda com 14,53, e da jamaicana Shanieka Ricketts, terceira com 14,41.