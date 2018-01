Paulinho confirma que está a caminho do Dragão

Hoje às 00:10, atualizado às 00:25 Facebook

O jogador Paulinho despediu-se este sábado do Portimonense e vai rumar ao F. C. Porto, onde se vai apresentar no domingo para fazer exames médicos, revelou o médio no final do encontro com o Sporting de Braga.

"Vou hoje para o Porto e amanhã [domingo] vou apresentar-me no Dragão para fazer exames médicos", disse aos jornalistas o médio, de 23 anos, que há dois anos representa os algarvios, depois de ter representado outro clube algarvio, o Farense.

Paulinho revelou que vai para o F. C. Porto por empréstimo até ao final da época, embora tenha "esperança que a sua permanência seja por mais tempo".

O médio afirmou que deixa o Portimonense "com muitas saudades", confidenciando que a partida deixa alguma mágoa: "Não foi a despedida que esperava, pensava sair com uma vitória, o que não aconteceu diante do Braga".

"Até chorei no balneário na despedida dos meus colegas", sublinhou.

Para o médio, o ingresso no F. C. Porto é a concretização de um sonho, indo para um clube pelo qual tem "um carinho enorme" e com quem se identifica melhor.

"Dos três grandes, o clube com quem me identifico é, sem dúvida, o F. C. Porto", afirmou.

O jogador afirmou que está preparado para jogar já no próximo jogo, embora a decisão seja do treinador Sérgio Conceição, prometendo "empenho e trabalho para agarrar esta oportunidade".

Paulinho deixou também palavras de agradecimento ao técnico Vítor Oliveira: "É um treinador que me ajudou bastante, ao qual agradeço tudo o que fez por mim, como profissional e como homem".