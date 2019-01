Paulinho recebe mensagem especial de Varandas no dia em que faz 50 anos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:10 Facebook

Paulinho, o emblemático roupeiro do Sporting, celebra esta quarta-feira 50 anos e os leões não deixaram passar a data em branco. Frederico Varandas elogiou o "profissionalismo e dedicação" de Paulo Gama.

"50 anos de Paulinho e uma vida inteira de Sporting. O melhor roupeiro e motorista do mundo está de parabéns! Obrigado por toda a dedicação ao nosso grande amor", publicou o Sporting nas redes sociais, juntamente com um vídeo do roupeiro com os elementos do plantel.

Já Frederico Varandas, presidente dos leões, fez questão de elogiar o "profissionalismo" de Paulo Gama.