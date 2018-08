Hoje às 11:05 Facebook

Paulo Bento está a ser apontado para o cargo de selecionador da equipa de futebol sénior da Coreia do Sul.

Segundo os meios de comunicação sul-coreanos, citados pela agência de notícias Reuters, Paulo Bento deverá substituiu Shin Tae-yong no cargo de selecionador da Coreia do Sul.

O objetivo do ex-selecionador de Portugal é guiar os sul-coreanos até à fase final do Mundial de 2022, que vai realizar-se no Qatar.