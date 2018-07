Paulo Fonseca vence e aumenta vantagem sobre Dínamo Kiev

27 Abril 2018 às 20:07 Facebook

O Shakhtar Donetsk, do treinador português Paulo Fonseca, foi, esta sexta-feira, ao terreno do Mariupol vencer por 1-0, no jogo que abriu a 29.ª jornada da liga ucraniana de futebol, dando mais um passo rumo à revalidação do título.

Um golo do avançado nigeriano Olarenwaju Kayode garantiu mais três pontos ao Shakhtar na luta que trava com o rival da capital, o Dínamo de Kiev, que só entra em ação este domingo, deslocando-se ao terreno do Vorskla Poltava.

A equipa de Paulo Fonseca lidera o campeonato com 69 pontos, mais seis do que o Dínamo de Kiev. A equipa da capital ainda tem, contudo, um jogo em atraso.

O campeonato ucraniano termina com um Dínamo Kiev-Shakhtar, na 32.ª jornada.