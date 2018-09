Paulo Gonçalves de saída do Benfica

JN Hoje às 10:42 Facebook

A decisão está tomada e o assessor jurídico da SAD dos encarnados vai quebrar uma ligação de 12 anos.

Paulo Gonçalves está de saída do Benfica, apurou o JN junto de fonte conhecedora do processo, e a oficialização deve ser feita no decorrer da próxima semana.

O assessor jurídico da SAD dos encarnados vai quebrar uma ligação de 12 anos ao clube, tendo sido um dos protagonistas dos últimos casos mediáticos a envolver as águias no plano judicial. Um dos episódios mais recentes é a acusação de 30 crimes de que o Benfica foi alvo por parte do Ministério Público, na sequência processo e-Toupeira, enquanto Paulo Gonçalves está acusado de 79 crimes.