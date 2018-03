Paulo Gonçalves esteve na luz a ver o Benfica-Aves

JN Ontem às 21:54 Facebook

O assessor jurídico do Benfica esteve, este sábado, na bancada do Estádio da Luz a assistir ao duelo dos encarnados com o Aves.

Envolvido na investigação do caso "e-toupeira", Paulo Gonçalves, que na passada terça-feira foi detido por suspeita de ter subornado funcionários judiciais para ter acesso a processo em segredo de justiça e entretanto saiu em liberdade, esteve nas bancadas do Estádio da Luz a assistir ao encontro entre o Benfica e o Aves.

Paulo Gonçalves está proibido de contactar os outros arguidos no caso, mas nada o impede de ir ao Estádio da Luz. Sexta-feira esteve, inclusive, a trabalhar no gabinete que tem no recinto das águias, num dia em que o Benfica expressou, em comunicado, que mantém a confiança integral no assessor jurídico.

A partida terminou com uma vitória (2-0) encarnada, com golos de Jonas e Rúben Dias.