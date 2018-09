Paulo Gonçalves nega subornos e avança com participação criminal

31 Maio 2018 às 18:53 Facebook

O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, reagiu, esta quinta-feira, à menção feita numa reportagem da SIC como um dos envolvidos num esquema para beneficiar o Benfica, pagando a jogadores do Marítimo para perder.

"É mentira que tenha contactado quem quer que fosse para quaisquer subornos, pedidos, promessas ou prémios", disse Paulo Gonçalves, em declarações ao site do clube. "Dei indicações ao meu advogado para intentar de imediato a respetiva participação criminal contra os autores da reportagem divulgada ontem", acrescentou o assessor jurídico do Benfica.

A SIC noticiou, quarta-feira, que o Benfica terá oferecido 40 mil euros a jogadores do Marítimo para perderem um jogo com os encarnados, na penúltima jornada da época de 2015/2016, que terminou com os benfiquistas em primeiro lugar, com mais dois pontos que o Sporting.

A estação televisiva falou com dois jogadores dos insulares que foram, alegadamente, abordados por empresários ligados ao clube encarnado com o intuito de facilitarem a vitória dos lisboetas. Além do empresário César Boaventura foi também mencionado o nome de Paulo Gonçalves.

"É calúnia, que será objeto de ação crime contra os seus responsáveis, o que se tentou, a coberto do anonimato cobarde, insinuar contra o meu cliente", disse ao mesmo site o advogado José Pinto de Abreu, que representa Paulo Gonçalves.

"Declarações e ações de encapuzados não têm a virtualidade de ser consideradas minimamente sérias e credíveis, senão como ofensas ou difamações por quem as profere e por quem as difunde", disse José Pinto de Abreu, considerando que é preciso "punir estas tentativas de assassinato cívico."