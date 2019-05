Paulo Sérgio substitui Pedro Emanuel no Al-Taawon

Hoje às 20:59 Facebook

Depois de ter conquistado a Taça da Arábia Saudita no início do mês e ter sido considerado o treinador do ano, Pedro Emanuel decidiu deixar o comando técnico do Al-Taawon. O sucessor já está escolhido: Paulo Sérgio.

O treinador português, que na última época esteve no comando do Sanat Naft, no Irão, foi esta terça-feira oficializado no Al-Taawon. Em Portugal, Paulo Sérgio passou em cllubes como Olhanense, Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, V. Guimarães, Sporting e Académica. No estrangeiro, além do Sanat Naft, orientou o Hearts (Escócia), APOEL (Chipre), Cluj (Roménia) e Al-Fujairah (Emirados Árabes Unidos).