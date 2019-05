Paulo Sousa ajuda Mónaco de Leonardo Jardim a manter-se

JN Hoje às 22:52 Facebook

O Mónaco, de Leonardo Jardim, assegurou a permanência na primeira divisão francesa, apesar da derrota na última jornada, frente ao Nice, por 2-0. Aos monegascos valeu o Bordéus, orientado por Paulo Sousa, que venceu em casa do Caen, por 1-0.

À entrada para a 38.ª ronda, o Mónaco estava dois lugares acima da zona de despromoção, com 36 pontos, e o empate era suficiente para a turma de Leonardo Jardim assegurar a permanência. Porém, na curta deslocação a Nice, foi derrotada pelo conjunto local, por 2-0.

Com esse resultado, o Mónaco caiu um lugar, porque o Amiens, que venceu o Guingamp por 2-1, passou para a sua frente na tabela classificativa. Assim, os monegascos ficaram dependentes do resultado do Caen na receção ao Bordéus, de Paulo Sousa, para não caírem para as posições de descida.

Um triunfo da formação da casa colocava o Mónaco na segunda divisão, mas o Bordéus foi lá ganhar por 1-0, resultado que ditou a descida do Caen, juntamente com o Dijon e o Guingamp, e a permanência do Mónaco.

Com a ajuda de Paulo Sousa, Leonardo Jardim assegura a continuidade da sua equipa na primeira divisão. Um feito que torna o treinador numa referência ainda maior no clube, pois há duas épocas conseguiu resistir à recente hegemonia do PSG e sagrar-se campeão francês.