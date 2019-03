JN Ontem às 22:22 Facebook

Paulo Sousa é o novo treinador dos franceses do Bordéus. O técnico português vai estrear-se ao serviço do emblema francês no dia 16, frente ao Rennes.

Paulo Sousa rubricou um contrato válido até ao final da temporada 2021/22.

O técnico, de 48 anos, chega assim a um acordo com o Bordéus após várias semanas de negociações. O treinador português não irá sentar-se este sábado no banco na partida frente ao Mónaco de Leonardo Jardim, ficando a estreia marcada para o dia 16, na receção ao Rennes.