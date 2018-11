Paulo Sousa é o mais desejado em Alvalade

Álvaro Gonçalves * Hoje às 09:13 Facebook

Paulo Sousa está no topo das preferências do presidente Frederico Varandas para suceder a José Peseiro, despedido na madrugada de ontem, após a derrota com o Estoril, no comando técnico dos leões.

O treinador encontra-se sem clube desde o início de outubro, quando deixou o Tianjin Quanjian, da China, e é o mais desejado em Alvalade. O ex-internacional luso, que como jogador representou os verdes e brancos na época 1993/94, nunca treinou nenhum clube português e vê com bons olhos a possibilidade de rumar a Alvalade, até porque o Sporting mantém-se em todas as frentes: campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa.

O percurso como treinador começou nos sub-16 de Portugal em 2005, mas três anos depois iniciou a aventura como técnico de clubes: Queens Park Rangers, Swansea, Leicester (Reino Unido), Videoton (Hungria), Maccabi Telavive (Israel), Basileia (Suíça), Fiorentina (Itália) e Tianjin Quanjian (China) foram os emblemas que treinou, destacando-se pelas conquistas dos campeonatos israelita e suíço, uma Taça de Israel, uma Taça da Liga da Hungria e duas Supertaças húngaras.

O nome do técnico, de 48 anos, já tinha sido equacionado por Sousa Cintra em junho, antes da contratação de José Peseiro. Agora, após a primeira chicotada psicológica da época na Liga, Paulo Sousa é novamente uma forte possibilidade para assumir o Sporting.

Sampaoli é plano B

Jorge Sampaoli Foto: REUTERS/Carlos Pazos

Caso as negociações com Paulo Sousa não cheguem a bom porto, Frederico Varandas tem já uma solução pensada. Trata-se de Jorge Sampaoli, que deixou o cargo de selecionador da Argentina após o Mundial 2018. O treinador, 58 anos, pretende voltar a treinar na Europa, o que só aconteceu em 2016/17, ao serviço do Sevilha. Com os andaluzes, Sampaoli chegou ao quarto lugar na Liga e atingiu os oitavos na Champions. Miguel Cardoso, ex-treinador do Rio Ave e do Nantes, é outra hipótese.

Peseiro não faz época completa desde 2012/13

José Peseiro Foto: Filipe Amorim / Global Imagens

O acordo de rescisão entre o Sporting e José Peseiro ainda não foi oficializado, mas deverá ficar fechado em breve e custar 1,2 milhões de euros aos leões. Curiosamente, horas antes da derrota com o Estoril, que levou ao despedimento de Peseiro, o presidente Frederico Varandas levantou a possibilidade de o treinador não terminar a época em Alvalade. "José Peseiro é o treinador do Sporting, sabe o que é o futebol português e está dependente dele", afirmou o líder dos leões, em entrevista ao programa "Perguntar não ofende", de Daniel Oliveira. "Peseiro sabe que pode não ser o treinador para a época", acrescentou. Desde o fim da primeira passagem pelo Braga, em 2012/2013, até ao regresso ao Sporting, José Peseiro nunca cumpriu uma época completa nos seis clubes por que passou: Al Wahda e Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos), Al-Ahly (Egito), F. C. Porto, Braga e Vitória de Guimarães.

Filho de Manuel Fernandes assume equipa

Tiago Fernandes, à esquerda, vai liderar a equipa até haver novo treiandor Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

Já sem José Peseiro, o plantel do Sporting treinou, ontem, em Alcochete para preparar a deslocação aos Açores, onde vai defrontar o Santa Clara depois de amanhã. Tiago Fernandes, ex-adjunto de Peseiro e filho do antigo futebolista Manuel Fernandes, orientou a sessão de trabalho e tudo indica que vai comandar os leões frente aos açorianos.

Novo oficial de ligação aos adeptos

Gonçalo Santos é o novo oficial de ligação aos adeptos, sucedendo a Bruno Jacinto, detido na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

