Pavel Pogrebnyak: "É estranho ver um negro na seleção da Rússia"

O avançado Pavel Pogrebnyak, internacional pela Rússia, fez declarações polémicas sobre a chamada de jogadores naturalizados à seleção russa.

Pavel Pogrebnyak, avançado dos russos do FK Ural, manifestou publicamente a sua posição contra os jogadores naturalizados integrarem a seleção russa. O jogador, de 35 anos, exemplificou com Ari, avançado do Krasnodar, que foi convocado pelo selecionador Stanislav Cherchesov.

"Não vejo o motivo. Nem percebo porque lhe deram o passaporte russo", disse sobre o brasileiro de nascimento que joga no Krasnodar, em declarações que estão a causar polémica. "É estranho ver um negro na seleção da Rússia", acrescentou.

Alexander Baranov, líder do comité anti-discriminação da Liga russa, já reagiu e disse afirmou à agência noticiosa TASS que a Federação daquele país "vai examinar o incidente e tomar a decisão correspondente".