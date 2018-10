Pedido de AG de destituição avança se Vitória não sair do Benfica

Nuno Barbosa Hoje às 09:21 Facebook

Pela quarta vez desde que Rui Vitória assumiu o comando técnico, os encarnados perderam dois jogos consecutivos. A derrota com o Ajax, nos minutos finais do duelo na Liga dos Campeões, já caiu mal, mas foi a de sábado, contra o Belenenses, no Jamor, que fez subir o tom da contestação sobre o treinador.

No entanto, percebe-se que a pressão também está a chegar a Luís Filipe Vieira, presidente que completa, quarta-feira, 15 anos na liderança do Benfica.

Pouco depois do fim do jogo que impediu o vice-campeão nacional de se isolar no topo da tabela classificativa, a página de Facebook intitulada "assembleia-geral Destitutiva" ameaçou avançar com uma recolha de assinaturas, antes do jogo com o Moreirense, marcado para sexta-feira.

"Há apenas uma hipótese de não avançarmos: a demissão de Rui Vitória nas próximas 48 horas. Caso contrário, a assembleia-geral vai mesmo avançar", pode ler-se no comunicado, que acrescenta ainda: "Avisámos várias vezes Luís Filipe Vieira. O Benfica vive do futebol e esse está morto e enterrado pelo incapacitado que está à frente da equipa de futebol do Benfica".

Recorde-se que, ainda no Jamor, foram muitos os adeptos que acenaram ao treinador com lenços brancos e que o insultaram em forma de cântico. "Percebo as angustias e aquilo que move as massas, mas também estou consciente do meu valor e esse não avança", reagiu Rui Vitória, na conferência de imprensa.

A primeira derrota do Benfica na presente edição do campeonato promete, assim, abalar as celebrações de mais um ano de Vieira na presidência do Benfica. Recorde-se que há precisamente um ano, o líder das águias admitiu, em entrevista à BTV, que a decisão de despedir Fernando Santos, em 2007, foi uma das mais difíceis que tomou, bem como a de manter Jorge Jesus no comando técnico, depois de três temporadas sem o título de campeão. Resta saber que decisão vai agora Luís Filipe Vieira tomar em relação a Rui Vitória. Nessa mesma entrevista, o presidente avisou: "Não há resultado que tire o Rui deste projeto". A confirmar...