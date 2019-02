Pedido de policiamento nos jogos da AF Porto volta à fórmula inicial

JN Hoje às 17:34 Facebook

Ministro da Administração Interna suspende a alteração de procedimento de requisição de policiamento de espetáculos desportivos.

Por decisão da Administração Interna "foi suspensa a alteração de procedimento de requisição de policiamento de espetáculos desportivos, retornando ao modelo existente no início da corrente época desportiva".

No comunicado enviado às redações pode ainda ler-se que "no decurso dessa decisão, ainda esta semana, a PSP contactou diretamente todos os clubes a quem o policiamento havia sido indeferido, no sentido de assegurar o policiamento nas situações em que o mesmo seja requerido".