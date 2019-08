Pedro Emanuel vai para Almeria

Hoje às 10:33 Facebook

Treinador segue da Arábia Saudita para o clube da segunda liga espanhola comprado pelo investidor Turki Al-Sheik.

Aos 43 anos, o treinador Pedro Emanuel abraça novo projeto profissional, após a passagem pela liga saudita, na qual foi terceiro classificado, ao serviço do Taawon.

"A Voz [de comando]" - como Mourinho chamava ao então defesa central do F. C. Porto, elogiando-lhe as funções de "extensão do treinador em campo" e prevendo-lhe uma promissora carreira como técnico - segue pela mão do novo proprietário da U.D. Almeria, um ministro e investidor saudita, que, segundo a imprensa espanhola, acaba de pagar 27 milhões de euros para adquirir o clube da Andaluzia.

Uma das primeira medidas de Turki Al-Sheik foi render o treinador Óscar Fernandez e entregar o cargo a Pedro Emanuel.

Turki Al-Sheikh é assessor da Corte Real da Arábia Saudita, com a patente de ministro. Tem fortuna pessoal e é já dono de outro clube, o Pyramids FC, do Egito.