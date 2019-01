Hoje às 14:16 Facebook

Na sequencia da polémica que revelou a existência de uma avença por parte do Sporting a Pedro Henriques, a SportTv dispensou aquele comentador de arbitragem.

O ex-árbitro, de 53 anos, deixou o canal televisivo Sport TV, onde exercia o cargo de comentador de arbitragens no programa Juízo Final. A notícia foi avançada pelo jornal "Diário de Noticias".

A saída de Pedro Henriques do canal televisivo acontece após a eliminação do Sporting de Braga da Taça da Liga, no jogo contra o Sporting. O presidente do clube minhoto, António Salvador, acusou o antigo árbitro de receber uma avença do clube da Alvalade. O pagamento existia mas, após as declarações do líder do clube minhoto, foi cortado pelos leões.

O presidente do clube minhoto criticou Pedro Henriques pela análise ao lance do golo anulado do Braga. "No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português", acusou Salvador.

Pedro Henriques não respondeu à polémica, no momento. Porém, soube-se que o antigo árbitro exercia funções no Sporting desde a direção de Godinho Lopes. Dava aulas aos jogadores sobre regras de arbitragem, prática que muitos ex-árbitros exercem nos clubes.