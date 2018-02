Pedro Kol vence Moretti por KO e sagra-se campeão europeu de kickboxing

Ontem às 23:13 Facebook

O português Pedro Kol sagrou-se esta noite campeão europeu de kickboxing ao vencer o italiano Alessandro Moretti por KO, na arena do Campo Pequeno, em Lisboa, naquele que foi considerado o "combate do ano".

Cerca de meio milhar de pessoas assistiram a uma reedição do combate de 2017, mas desta vez com a vitória de Pedro Kol, que assim conseguiu recuperar o cinturão de campeão europeu (K1), na categoria de -62 kg.

Há um ano, o português, formado nas escolas do Sporting, tinha sido derrotado em Itália por Alessandro Moretti. Uma lesão na tíbia direita impediu-o de combater até ao fim, e o júri decretou uma derrota por KO técnico.

Um ano depois, a história esteve prestes a repetir-se, uma vez que no segundo assalto Pedro Kol sofreu uma pancada na tíbia que o fez sangrar. No entanto, desta vez, o árbitro permitiu que o combate decorresse até ao fim e que Kol provasse que era superior ao italiano.

Depois do equilíbrio inicial, o combate começou a pender para o lado do português a partir do terceiro 'round'.

No quinto e último assalto, Pedro Kol desferiu um golpe com a mão esquerda na face de Moreti, depois de uma rotação, que o lançou ao tapete, vencendo o combate por KO e levando as bancadas da arena do Campo Pequeno ao rubro.

No final do combate, em declarações à agência Lusa, Pedro Kol afirmou tratar-se da vitória "mais saborosa da carreira".

"O apoio do público foi crucial. É verdade que tive a mesma lesão, mas desta vez o árbitro deixou, e bem, que o combate fosse até ao fim. Assim teve outro sabor", sublinhou.

Questionado sobre qual seria o próximo passo, Kol respondeu que será "descansar, recuperar e ir beber um copo com os amigos".

Por seu turno, o treinador de Pedro Kol, Fernando Fernandes, explicou à Lusa que a preparação para este combate durou seis meses e que o segredo do sucesso passou pela "empatia a nível físico e de comunicação entre ele e o seu atleta".

"O Pedro foi-me buscar porque confia no meu trabalho. Foi uma vitória de todos. Estou muito satisfeito", atestou.