Pedro Marques Lopes anuncia saída de "O Dia Seguinte"

Pedro Marques Lopes anunciou, esta terça-feira, a saída do programa "O Dia Seguinte", da SIC Notícias. O comentador afeto ao F. C. Porto justifica a decisão com motivos pessoais.

Meio ano depois de se ter estreado no "O Dia Seguinte", Pedro Marques Lopes anunciou a saída. O comentador revelou esta terça-feira que motivos pessoais o levaram a abandonar o programa da SIC Notícias, anunciando Paulo Baldaia, cronista do "Jornal de Notícias", como substituto.

"Decidi sair do Dia Seguinte, da SICN. A minha decisão é estritamente pessoal. Serei substituído pelo meu irmão de brasão abençoado e amigo Paulo Baldaia. O F. C. Porto é uma das minhas grandes paixões e faz parte da minha vida. Por isso não deixarei de falar sobre a sua vida, estarei sempre disponível para o servir no que for preciso e defendê-lo-ei o melhor que puder e souber, seja onde for. Não, não me retirei. Bem pelo contrário", escreveu nas redes sociais.

Rui Gomes da Silva (Benfica), José Guilherme Aguiar (F. C. Porto) e Paulo Andrade (Sporting) despediram-se do programa "Dia Seguinte" a 21 de janeiro, dando lugar a Pedro Marques Lopes, Vasco Mendonça e Rodrigo Roquette.