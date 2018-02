Pedro Martins deixa comando técnico do V. Guimarães

Ontem às 23:08 Facebook



Presidente Júlio Mendes anunciou a saída do treinador em conferencia de imprensa, depois da derrota no dérbi com o Braga.

Pedro Martins já não é treinador do V. Guimarães. O anúncio foi feito há minutos por Júlio Mendes, após uma conferência de imprensa em que o presidente vitoriano também criticou Junior Tallo e o árbitro Bruno Paixão.

"Aproveito para dizer que Pedro Martins já não é treinador do V. Guimarães". Foi assim, após um longo discurso que foi anunciada a saída do técnico, minutos depois da goleada sofrida no dérbi do Minho (0-5).

Na mesma intervenção, Júlio Mendes adiantou que Júnior Tallo será alvo de processo disciplinar "por comportamento lamentável em direção aos adeptos" e criticou o árbitro Bruno Paixão.

"O jogo acabou aos 29 minutos. No nosso entender a falta que dá a grande penalidade acontece fora da área e a expulsão de Wakaso é injusta".