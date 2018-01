Pedro Mello Breyner desiste do Dakar por indicação médica

Hoje às 01:09 Facebook

O português Pedro Mello Breyner não chegou domingo a concluir a segunda etapa do rali Dakar2018, depois de um acidente nas dunas e por indicação do médico que o avaliou no local e recomendou a evacuação para o hospital.

Na estreia portuguesa na categoria SSV, Mello Breyner fora quarto na primeira etapa, mas este domingo não conseguiu mais que passar o primeiro controlo da etapa de Pisco, no Peru, já que o Yamaha YZX 1000 R que tripulava caiu numa duna, magoando-se especialmente o navegador Pedro Velosa.

"Vínhamos a rolar bem com todas as cautelas quando, numa duna alta, o nosso Yamaha tombou. O helicóptero que estava por perto percebeu que tínhamos tido um acidente e parou de imediato. Eu tinha-me agarrado ao volante e não tive nada, mas o Pedro estava a queixar-se das costas. Depois de examinado pelos médicos estes entenderam que era melhor ele ser examinado no hospital e nesse sentido fomos evacuados", explicou Pedro Mello Breyner citado pela sua assessoria de imprensa.

"Numa prova como esta, dura e difícil, a última coisa que podemos é ir contra um conselho médico. Por muito que o nosso desejo fosse continuar, a saúde está em primeiro lugar. O principal problema que o Yamaha teve foi ter ficado com três dos pneus fora da jante. Seguramente que perderíamos algum tempo, mas não era nada que não se resolvesse. Temos muita pena de terminar esta aventura mais cedo, mas tudo tem limites e não podemos brincar com a saúde", acrescentou.

Já no hospital, foi feito um raio-x a Pedro Velosa, que nada acusou em termos de fraturas.

Depois do abandono do 'motard' Joaquim Rodrigues, na primeira etapa, e agora de Pedro Mello Breyner, participação de pilotos portugueses ficou agora reduzida a Carlos Sousa (Renault) e André Villas-Boas (Toyota), nos carros, e Fausto Mota (Alfer), nas duas rodas.

Sousa é o 29.º, a 1:47.48 horas do francês Cyril Despres, líder da prova, e Villas-Boas (Toyota), segue em 43.º, a 3:36.44, enquanto Fausto Mota é 72.º, a 1:09.01 do primeiro, o espanhol Joan Barreda.

A terceira etapa, segunda-feira, vai de Pisco a San Juan de Marcona, na costa Pacífico do Peru. São 502 quilómetros, dos quais 295 de especial.