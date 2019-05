Pedro Mendes revoltado por falhar Mundial sub-20

Hoje às 15:20 Facebook

Avançado da equipa de sub-23 do Sporting recorreu às redes sociais para se mostrar indignado por ter ficado de fora da lista de convocados de Hélio Sousa.

"Hoje saiu a convocatória para o Mundial e estou bastante triste e indignado pelo meu nome não aparecer, depois de ter feito uma grande época com 18 golos, mas de nada serviu. Era um orgulho representar a seleção, mas vai ficar para mais tarde. Só me dá mais vontade de provar a todos que o meu nome deveria estar lá. Um desabafo que pode gerar várias opiniões, mas um leão nunca se contenta com pouco, nunca desiste", escreveu o avançado, um dos melhores marcadores da Liga Revelação, numa publicação entretanto apagada.

Na lista divulgada esta sexta-feira de manhã, Hélio Sousa incluiu dois pontas-de-lança: Rafael Leão, em destaque na equipa principal do Lille, com oito golos apontados em 26 jogos disputados, e Pedro Martelo, que passou a primeira metade da temporada no Deportivo da Corunha B, e assinou pelo Braga em janeiro, tendo feito dois jogos pela equipa de sub-23 do clube minhoto e mais quatro pela equipa B.