Pedro Pereira rende Ivanildo na seleção de sub-21

O defesa do Moreirense Ivanildo Fernandes foi, esta segunda-feira, substituído pelo defesa dos italianos do Génova Pedro Pereira no lote de convocados da seleção de sub-21, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa portuguesa defronta a Polónia no play-off de acesso à fase final do Euro2019, estando o primeiro duelo marcado 16 de novembro, no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17.00 (horas de Lisboa), e o segundo para 20 de novembro, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Trás-os-Montes, à mesma hora.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: João Virgínia (Everton), Joel Pereira (Vitória de Setúbal) e Diogo Costa (F. C. Porto)

- Defesas: Diogo Leite (F. C. Porto), Fernando Fonseca (F. C. Porto), Francisco Ferreira (Benfica), Pedro Pereira (Génova, Ita), Jorge Fernandes (Tondela), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Benfica).

- Médios: André Horta (Los Angeles F. C), Gedson Fernandes (Benfica), João Carvalho (Nottingham Forest), João Félix (Benfica), Pereira Lage (Clermont Foot), Pêpê (Vitória de Setúbal), Stephen Eustaquio (Desportivo de Chaves) e Bruno Costa (F. C. Porto).

- Avançados: Diogo Gonçalves (Nottingham Forest), Diogo Jota (Wolverhampton), Rafael Leão (Lille), Heriberto Tavares (Moreirense) e João Filipe (Benfica).