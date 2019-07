Pedro Pinto foi surpresa na festa de apresentação do Leixões

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:46 Facebook

O Leixões defronta esta sexta-feira, às 21 horas, o Santa Clara, no jogo de apresentação aos sócios. Pedro Pinto, defesa central formado no clube, foi a grande novidade na festa leixonense.

A Armada do Mar, orientada pelo técnico Carlos Pinto, apresenta-se esta sexta-feira aos sócios e adeptos, num duelo com o Santa Clara. Na festa de apresentação do novo plantel, Pedro Pinto foi a grande surpresa.

O defesa central, de 24 anos, que fez toda a formação no emblema do Mar, regressa a casa após passagens por Vitória de Setúbal e Arouca.