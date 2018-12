Pedro Porença deixa mensagem a Nuno Pinto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:40 Facebook

Pedro Proença, presidente da liga, deixou uma mensagem a Nuno Pinto, lateral esquerdo do Vitória de Setúbal diagnosticado com um linfoma.

"Nesta hora de tristeza para o Nuno Pinto, não posso deixar de lhe dar uma palavra de conforto. O futebol, no geral, e o Vitória FC, no particular, ficam privados, ainda que temporariamente do jogador, mas o Nuno Pinto, mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, estou certo, vai conseguir reunir as forças necessárias para um rápido restabelecimento. E é ao homem que desejo as rápidas melhoras. O futebol terá sempre espaço para os grandes", afirmou Pedro Proença.

Além do presidente da Liga, vários clubes já deixaram mensagens de força ao jogador português.