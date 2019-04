Pedro Proença confirma subida de divisão do Gil Vicente

Nuno Barbosa Hoje às 15:06 Facebook

O presidente da Liga, Pedro Proença, confirmou, esta segunda-feira, após a reunião com o G15, realizada em Vila Nova de Gaia, a reintegração do Gil Vicente no principal escalão do futebol nacional na próxima época.

"O presidente da Liga foi convidado para estar com um conjunto de associados, como é normal nas suas relações e no desempenho da sua função. Foram diversos os assuntos discutidos, a clarificação objetiva de que o Gil Vicente para o ano estará na Liga, que era um facto adquirido, havia algumas questões que era preciso interpretar, nomeadamente em termos de regulamento. Os clubes têm um sentido de responsabilidade muitíssimo elevado e portanto direi que a grande conclusão foi perceber que eventualmente terão de descer mais clubes do que a normal, o tema foi discutido e eventualmente haverá uma compensação", disse Pedro Proença.

"O caso esteve em discussão, não podemos deixar de dar uma palavra à Federação Portuguesa de Futebol, agradecer pela forma como tratou este processo. Nunca é fácil quando temos um processo com mais de 13 anos que não teve uma decisão definitiva. Em suma, um esclarecimento que se fez e do que vai acontecer na próxima época. É um ponto final", concluiu o presidente da Liga.