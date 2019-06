Pedro Proença é o único candidato às eleições na Liga

Hoje às 19:48 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou, esta sexta-feira, o término do prazo para apresentação de candidaturas às eleições para os órgãos sociais, num ato eleitoral que terá apenas uma lista, liderada pelo atual presidente, Pedro Proença.

"Decorrido o prazo para apresentação de candidaturas às eleições a realizar na Assembleia-Geral que terá lugar no próximo dia 12 de junho de 2019, divulga-se que foi apresentada uma lista, que se designará 'Lista A'", pode ler-se em comunicado divulgado no site da LPFP e assinado pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Mário Costa.

Pedro Proença é, assim, o único candidato ao escrutínio.

O atual líder do organismo, de 48 anos, que preside à LPFP desde 2015, vai recandidatar-se a um segundo mandato, para o quadriénio 2019-2023.

As eleições para os órgãos sociais da LPFP realizam-se em 12 de junho, entre as 14.30 horas e as 17.30 horas.