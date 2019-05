Pedro Proença quer Liga a "dar o salto para nova era"

JN Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, anunciou a recandidatura à presidência do organismo, estando as eleições agendadas para 12 de junho.

Na apresentação da recandidatura, realizada num hotel no Porto, Pedro Proença garantiu que se reuniu com as sociedades desportivas após ter decidido avançar para um novo mandato e que "mais de 80 por cento validaram o projeto no presente e para o futuro".

Para o presidente da Liga, "os últimos quatro anos foram de restabelecimento de normalidade". "Conseguimos recuperar todo o passivo que herdámos. Não só o económico, mas também o de credibilidade e de cooperação com os parceiros. Valorizámos as competições, porque estamos a falar de uma indústria que passa por um processo de internacionalização da marca Liga Portugal. Queremos projetar a marca da Liga extra-muros, levar os clubes para fora, potenciando as suas receitas", afirmou Pedro Proença.

O ex-árbitro assegura que o objetivo é "dar o salto para nova era" e assenta o programa que apresenta a sufrágio em cinco pontos essenciais a cumprir: afirmação da Liga Portugal, internacionalização da marca Liga Portugal, valorização das competições, industrialização do futebol português e aposta no digital.