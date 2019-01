Pedro Proença: "Todos querem ganhar a Taça da Liga"

Hoje às 19:07 Facebook

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, disse esta segunda-feira, em Braga, que a Taça da Liga é, atualmente, um troféu que todas as equipas querem ganhar.

"É a cicatrização de um conceito. Em 2015, muitos questionavam a existência da Taça da Liga. Revitalizámos esta prova e hoje é uma realidade, é um título que todos querem ganhar. Ter os quatro primeiros classificados da Liga é um sinal inequívoco de que esta competição e conceito vingaram", disse em Braga, na apresentação da Final Four, que vai ter lugar naquela cidade de 22 a 26 deste mês.

Para 22 de janeiro está marcado o Benfica-F. C. Porto e para o dia seguinte o Sporting de Braga-Sporting, estando a final marcada, também para o Estádio Municipal de Braga, para o dia 26.

O dirigente desejou que "o espírito de 'fair-play' vença e convença" e desvalorizou o facto de bracarenses ou sportinguistas terem menos 24 horas de descanso do que portistas ou benfiquistas para a final

"É isto que acontece nas grandes competições internacionais, os clubes e os jogadores estão preparados, os técnicos preparam tudo antecipadamente", afirmou.

O presidente da Liga admitiu ainda refletir sobre a calendarização da Taça da Liga: "Se isso for a bem do bem maior, que é o futebol português, para uma maior competitividade interna e externa, claro que essa reflexão será feita."

Os representantes dos clubes presentes na apresentação da Final Four reforçaram a ambição de vencer a competição, sendo que, dos quatro, apenas o F. C. Porto ainda não conquistou o troféu.

"Todas as equipas querem vencer os seus jogos e, quando se trata de um troféu, ainda mais. As quatro equipas estão num bom momento, todas têm legitimidade para vencer e nós, F. C. Porto, iremos fazer tudo por vencer. Queremos estar nos limites para vencer a Taça da Liga e só vencendo o Benfica podemos aspirar a isso", afirmou o antigo goleador portista Fernando Gomes.

O vice-presidente do Benfica Sílvio Cervan frisou que a Taça da Liga é, para o Benfica, uma competição que o clube "sempre procurou prestigiar e lutou por vencer".

"Este ano temos as quatro primeiras classificadas e será, seguramente, uma competição com muitos adeptos a ver e o Benfica está aqui com o seu quinhão de ambição para vencer a prova. Esperemos que tudo corra bem na componente desportiva, social, cívica e participativa por parte de todos os intervenientes", afirmou o dirigente encarnado.

Da parte do Sporting, o antigo 'capitão' Manuel Fernandes considerou que, de ano para ano, "tem crescido o interesse das pessoas na Taça da Liga" e que, agora, "todos querem ganhar esta competição".

"O jogo com o Braga? Vi o jogo contra o Portimonense e vi que tem uma equipa que não fica nada a dever aos outros três e o Sporting vai ter que jogar muito para passar à final", disse.

O CEO da SAD bracarense, Joaquim Baptista, concordou com o adversário, notando que, "atualmente, a Taça da Liga é uma prova apetecível para qualquer clube português".

"Qualquer das equipas poderá ganhar e o Sporting de Braga tudo fará para estar presente na final, respeitando o adversário. O jogo que vencemos ao Sporting para o campeonato já passou e agora vamos ter outro. São jogos completamente diferentes, mas vamos entrar em campo para vencer", disse.

O presidente da câmara municipal de Braga, Ricardo Rio, frisou que a Final Four é um "momento de celebração do desportodentro e fora do campo", sendo um projeto que "extravasa a marca desportiva" por causa dos vários "eventos de natureza cultural e social" e considerou que a Taça da Liga tem agora um "valor muito superior ao que chegou quando chegou a Braga".