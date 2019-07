Pedro Solha sai do Sporting e ruma ao Belenenses

Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Pedro Solha, de 37 anos, será jogador do Belenenses na próxima temporada do Campeonato na 1.ª Divisão Nacional de andebol, após 10 anos ao serviço do Sporting.

No longo período em que representou os leões, o ponta, que é natural do Porto, conquistou duas taças Challenge (2009/10 e 2016/17), dois campeonatos nacionais (2016/17 e 2017/18), três taças de Portugal (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e uma supertaça (2013).

O andebolista iniciou a prática da modalidade no Águas Santas, ainda nos iniciados, tendo jogado também no F. C. Porto e Maia antes de rumar a Alvalade.

No Belenenses, Pedro Solha terá como treinador João Florêncio.