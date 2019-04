Pedro Sousa eliminado nos quartos de final do 'challenger' de Alicante

Hoje às 15:36 Facebook

O tenista português Pedro Sousa foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do 'challenger' de Alicante, em Espanha, ao perder com o dominicano Jose Hernandez-Fernandez, depois de desperdiçar cinco pontos de encontro.

Sousa, 103.º do 'ranking' mundial, foi derrotado pelo adversário dominicano, 277.º da hierarquia, por 4-6, 7-6 (11-9), 6-4, em duas horas e 11 minutos, num encontro em que dispôs de cinco 'match points' no 'tie-break' do segundo 'set'.

Ainda esta sexta-feira, João Domingues, 232.º da hierarquia mundial, vai tentar chegar às meias-finais, frente ao espanhol Pablo Andujar, 70.º.