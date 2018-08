Pedro Sousa na segunda final em duas semanas

JN Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se, este sábado, para a final de Pullach, torneio de categoria challenger, ao vencer o alemão Kevin Krawietz (342.º do mundo), em três sets, por 6-1, 1-6 e 6-1.

Com a vitória na meia-final do challenger de Pullach, Pedro Sousa, 166.º da hierarquia ATP, alcança assim, no intervalo de uma semana, a sua segunda final de um torneio depois de ter disputado no último domingo a final em Liberec, na República Checa, que perdeu frente ao eslovaco Andrej Martin.

Neste domingo, em Pullach, na Alemanha, o tenista português vai disputar a final com o vencedor do encontro entre o alemão Jan-Lennard Struff, primeiro cabeça de série e 56.º ATP, e o eslovaco Martin Klizan, quinto favorito e 77.º do mundo.