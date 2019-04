Pelé continua hospitalizado em Paris com infeção urinária

Hoje às 00:38 Facebook

O internamento hospitalar de Pelé, ocorrido terça-feira à noite, em Paris, deveu-se a uma infeção urinária, mas a situação do antigo futebolista brasileiro, de 78 anos, está "sob controlo".

"Ele tem uma infeção urinária, mas tudo está sob controlo. Os médicos prescreveram antibióticos e deve passar um ou dois dias no hospital", disse fonte da sua assessoria de imprensa, citada pela agência France Presse.

Antes, já se tinha falado de infeção e de "uma pequena febre", para explicar que a hospitalização era uma "medida de precaução antes de uma viagem longa". Segundo o Globo Esporte, a maior referência do futebol brasileiro poderá ter alta ainda na quinta-feira, "após alguns exames complementares".

Pelé estava em França para um evento de um patrocinador, a Hublot, em que devia acompanhar o francês Kylian Mbappé, mas, horas depois de ter estado com o jogador do Paris Saint-Germain, acabou por se sentir mal e foi levado para um hospital, com febre, contrações musculares e alguns espasmos.

Desde 2014, Pelé tem sofrido problema de saúde, tendo já aparecido em alguns eventos públicos com o apoio de uma cadeira de rodas, como por exemplo no sorteio do Mundial de 2018. Em janeiro do ano passado, renunciou a uma viagem a Londres, por temer uma viagem cansativa e o stress.

Também foi notória a ausência da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, onde chegou a ser pensado para acender a pira olímpica.

A fase mais crítica dos problemas de saúde começou em novembro de 2014, quando foi colocado nos cuidados intensivos - também com infeção urinária e a precisar de diálise.