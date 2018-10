Penafiel regressa às vitórias na estreia de João Alves na Académica

JN Ontem às 22:47 Facebook

O Penafiel regressou, esta segunda-feira, às vitórias na LigaPro, no jogo que encerrou a sétima jornada, derrotando em casa a Académica, por 2-1.

Segundos depois de ver na sua área um alívio de Luís Pedro embater em Cristian Machado e sair pela linha de fundo junto ao poste esquerdo, o Penafiel chegou ao golo, aos 11 minutos, num desvio infeliz de Yuri Matias, que fez autogolo, após um cruzamento de Daniel Martins.

No dia em que, 16 anos depois, regressou ao banco da "briosa", João Alves viu a sua equipa tomar conta do jogo, sofrer vários sustos devido aos contra-ataques da equipa da casa e alcançar o empate em cima do intervalo.

Da esquerda, Joel cruzou para o desvio na área de Dias que levou a bola ao poste direito, sobrando depois para Brendon atirar para a baliza deserta.

Este tento acabou com a inviolabilidade dos locais ao cabo de 445 minutos em jogos da LigaPro.

No regresso dos balneários, a Académica prosseguiu na intenção de regressar às vitórias depois da goleada caseira (2-7) sofrida frente ao Estoril, mas foi o Penafiel a adiantar-se, mercê de uma finalização de fora da área de Ludovic (65) que bateu Peçanha.

Sempre no contra-ataque, o Penafiel ficou perto do 3-1 quando Areias, de fora da área (74), fez a bola a sair junto ao travessão, um golo que acabou por não ser preciso para impor à Académica a segunda derrota consecutiva.