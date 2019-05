Penálti de Hulk aos 90+11 garante vitória ao Shangai SIPG de Vítor Pereira

Hoje às 16:06 Facebook

Um golo do antigo avançado do F. C. Porto Hulk, aos 90+11 minutos, garantiu, este domingo, ao Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, o triunfo sobre o Shandong Luneng, por 2-1, na nona jornada da Liga chinesa de futebol.

O campeão em título entrou da pior forma no encontro, sofrendo um golo logo no primeiro minuto, marcado por Roger Guedes e, já na segunda parte, ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Wei Zhen, aos 71.

Mesmo em desvantagem numérica, o conjunto de Xangai chegou ao empate, aos 74 minutos, através de Elkeson, cabendo a Hulk consumar a reviravolta, na transformação de uma grande penalidade, aos 90+11.

A formação de Vítor Pereira mantém-se no segundo lugar da Liga chinesa, com 22 pontos, a cinco do líder Beijing Guoan, que bateu, 3-0, o Shenzhen FC.