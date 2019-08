Penúltimo dia útil com várias movimentações

Hoje às 20:43, atualizado às 22:52 Facebook

Os clubes aproveitam os últimos dias do mercado de verão para fazerem alguns reajustes aos planteis, sendo várias as entradas e saídas registadas.

Benfica: As águias cederam, por empréstimo, o venezuelano Jhonder Cadiz aos franceses do Dijon, por uma temporada. Os gauleses ficam com opção de compra do avançado de 24 anos.

F. C. Porto: O central venezuelano Osório, de 25 anos, vai rumar aos russos do Zenit, por empréstimo dos dragões, com o conjunto de São Petersburgo a ficar com a opção de compra obrigatória.

Sporting: O médio Tomás Silva, de 19 anos, que joga pelos sub-23, renovou contrato com os leões, mas a nova duração do vínculo não foi divulgada.

Gil Vicente: O defesa direito Fernando Fonseca, 22 anos, ao Gil Vicente, anunciou o treinador Vítor Oliveira na conferência de antevisão do jogo com o Vitória de Setúbal. "Alternativa para o lado direito da defesa? Já temos. É o Fernando Fonseca e vai treinar hoje connosco", limitou-se a referir o técnico gilista, sem detalhar pormenores acerca do negócio.

Marítimo: O avançado chinês Liangming Lin foi anunciado como reforço do Marítimo, vindo dos espanhóis do Real Madrid B. O jogador tem 22 anos e joga tanto a extremo como a médio ofensivo.

Rio Ave: O lateral direito Diogo Figueiras, de 28 anos, vai transferir-se de Braga para Vila do Conde. O jogador, que já representou Benfica, Paços de Ferreira, Sevilha e Olympiakos, ainda não tinha jogado qualquer minuto, esta época, pelos arsenalistas.

V. Guimarães: É oficial! O avançado brasileiro Léo Bonatini, de 25 anos, foi emprestado, por uma época, pelos ingleses do Wolverhampton aos vitorianos, que ficam com opção de compra. A notícia já tinha sido avançada na edição em papel desta sexta-feira do JN.

Belenenses SAD: O defesa-central Ivan Dias, de 24 anos, que se encontrava sem clube e participou este verão no Estágio do Jogador, iniciativa do Sindicato dos Jogadores, foi contratado pelos azuis. O jogador é irmão mais velho do benfiquista Rúben Dias.

AS Roma: A equipa treinada pelo português Paulo Fonseca foi reforçada pelo central Chris Smalling, de 29 anos, por empréstimo dos ingleses do Manchester United. Já o guarda-redes Robin Olsen, de 29 anos, foi cedido pelos romanos ao Cagliari.