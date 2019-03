Pep Guardiola e os rumores da Juventus: "Só se for despedido..."

Nuno Barbosa Hoje às 20:37 Facebook

Luigi Guelpa, do diário italiano "Il Giornale", foi o primeiro jornalista a dar a transferência de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid para a Juventus.

Ganhou com isso bastante crédito e, agora, assegurou que Pep Guardiola tinha acordo verbal para treinar a Vecchia Signora já a partir da próxima temporada, num total de quatro anos. No entanto, este sábado, o treinador do Manchester City desmentiu esse rumor.

Sam Wallace, editor de desporto da publicação inglesa "Telegraph", partilhou há momentos, na rede social Twitter, a resposta que deu Pep Guardiola quando foi questionado sobre a alegada transferência para a Juventus.

"Tenho mais dois anos de contrato e sair daqui [Manchester City] é impossível, a não ser que eles me despeçam. Vou continuar aqui durante dois ou mais anos. Não vou para a Juventus pelo menos nas duas próximas temporadas", assegurou o treinador do Manchester City.

Essas declarações de Guardiola foram proferidas após o triunfo, por 3-1, dos "Sky Blues" sobre o Watford. Depois de uma primeira parte sem golos, Sterling abriu o livro logo no arranque da etapa complementar e assinou um hat-trick (46, 50 e 59 minutos). O Watford ainda conseguiu, depois, marcar o tento de honra, por Gerard Deulofeu.