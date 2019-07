Nuno Barbosa Hoje às 19:49, atualizado às 20:00 Facebook

Diogo Costa; Saravia, Pepe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Sérgio Oliveira; Otávio, Soares, Nakajima e Corona é o onze escolhido por Sérgio Conceição para o primeiro jogo da pré-temporada com portas abertas aos olhares curiosos.

O duelo entre o F. C. Porto e o Fulham tem pontapé de saída marcado para as 20.30 e terá lugar no Estádio Municipal de Albufeira, no Algarve.

No que diz respeito ao onze portista, o destaque vai por inteiro para o regresso de Pepe à competição, depois da lesão no ombro direito que sofreu ao serviço da seleção nacional, nas meias finais da Liga das Nações, contra a Suíça. Conforme o JN adiantou em tempo oportuno, o defesa estará disponível para o arranque oficial da temporada, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 6 ou 7 de agosto.