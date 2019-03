Pepe fala do jogo com a Ucrânia e de João Félix

Arnaldo Martins Hoje às 13:07 Facebook

Defesa central da seleção portuguesa projeta o jogo de apuramento para o Europeu de 2020. Jogador do F. C. Porto destaca ainda a juventude do adversário.

"Vi um pouco da seleção ucraniana, joguei com um dos guarda-redes [Boyko] na Turquia, e é uma seleção jovem. Tem três jogadores acima dos 30 anos. Não há que mudar chip, estamos cá para defender Portugal, dou-me muito bem com todos eles. Agora é estar no Europeu e revalidar o título", adiantou Pepe, central da seleção portuguesa, antes do jogo com a Ucrânia, de qualificação para o Europeu de 2020, destacando ainda que espera de dificuldades: "Estamo-nos a preparar bem e sabemos que amanhã vamos ter muitas dificuldades, por isso há que respeitar a seleção da Ucrânia. Mas em casa temos ambição de ganhar e queremos estar na fase final do Campeonato da Europa".

Na conferência de imprensa de projeção do jogo com a Ucrânia, Pepe falou ainda de João Félix, jogador com quem protagonizou uma pequena picardia no F. C. Porto-Benfica: "Ele defende o clube dele, mas aqui somos companheiros. Não há que criar polémicas, temos o objetivo de defender o país e dar o nosso melhor".