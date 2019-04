Pepe deu nega ao Schalke para voltar ao F. C. Porto

Hoje às 16:58 Facebook

Jornal alemão "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" diz que o clube de Gelsenkirchen também tentou contratar defesa central Pepe, no mercado de inverno.

Segundo a mesma fonte, o Schalke queria substituir o brasileiro Naldo, transferido nesse período pelo Mónaco. Mas o clube alemão terá deparado com nega do central luso-brasileiro que preferiu regressar ao F. C. Porto, depois de ter rescindido o contrato com o Besiktas.

Aos 35 anos, Pepe regressou ao Dragão 12 anos depois de sair, tendo representado, nesse período, o Real Madrid e o Besiktas. Leva 16 jogos realizados pelo F. C. Porto na presente temporada.