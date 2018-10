Pepe e Bernardo Silva dispensados da Seleção

Hoje às 12:16 Facebook

O defesa Pepe e o avançado Bernardo Silva foram dispensados dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol, após a vitória na Polónia, por 3-2.

Os dois jogadores, que foram titulares no segundo jogo da Liga das Nações, foram dispensados, por opção técnica do selecionador Fernando Santos, reduzindo de 25 para 23 o número de jogadores disponíveis para o jogo particular com a Escócia, no domingo, em Glasgow, divulgou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O central Pepe, que viu um cartão amarelo aos 74 minutos no encontro com a Polónia, poderia jogar com a Escócia, mas seria sempre baixa para o próximo jogo da seleção no grupo 3 da Liga das Nações, quando a equipa das "quinas" visitar a Itália, em 17 de novembro.

Bernardo Silva, que marcou o terceiro golo de Portugal no jogo de quinta-feira, saiu já no período de compensação, aos 90+1 minutos, tendo sido substituído por Bruno Fernandes.

André Silva, aos 31 minutos, Glik, num autogolo "repartido" num lance com Rafa, aos 43, e Bernardo Silva, aos 52, fizeram os golos de Portugal. Para a Polónia, marcaram Piatek, aos 18, e Blaszczykowski, aos 77.

Portugal lidera o grupo 3 da Liga das Nações, com seis pontos em dois jogos, enquanto Polónia e Itália, ambas também com dois jogos, têm apenas um ponto. Um empate entre polacos e italianos, no domingo, dará a Portugal a vitória no grupo, mesmo sem jogar, e o apuramento para a fase seguinte.

Nesse dia, a seleção portuguesa disputará em Glasgow o jogo particular com a Escócia, a partir das 17 horas.

Lista de 23 jogadores:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Luís Neto (Zenit, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp).

- Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bruma (RB Leipzig, Ale), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Rafa (Benfica) e Hélder Costa (Wolverhampton, Ing).